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Park halindeki araçlara çarpıp kaçtı

Park halindeki araçlara çarpıp kaçtı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde park halindeki bir sürücünün otomobili ile park halindeki araçlara çarpıp kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Alınan bilgiye göre, Akyurt ilçesi 9 Mayıs 90 Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir iş yerinin önündeki park halindeki araçlara bir sürücü otomobili ile çarparak kaçtı. Araçlarda hasar meydana gelirken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Polisin tespit ettiği sürücünün araçlardaki hasarı karşılayacağını söylemesi üzerine karşılıklı olarak tarafların anlaştığı öğrenildi. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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