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Hint keneviri yetiştirmek için kurduğu sistem şaşırttı

Hint keneviri yetiştirmek için kurduğu sistem şaşırttı

Erzincan'da evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen bir kişinin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 18 kök kenevir bitkisi ile 85 gram kenevir tohumu ve iklimlendirme sistemi bulundu. 200x140x60 santimetrekare ebatlarında iklimlendirme sistemi ve yasa dışı kenevir yetiştirmede kullanılan malzemelerle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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