DEVA Partisi'nden asgari ücret çağrısı

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Avşar, asgari ücretin yılda bir defa belirlenmesine tepki göstererek yılda en az iki farklı artış oranıyla belirlenmesi gerektiğini söyledi. Avşar, TBMM'de 2024 bütçesinin "işçinin, emekçinin karşısında olduğunu" belirtti.

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DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Avşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında asgari ücretin yılda bir defa belirlenmesine tepki göstererek yılda en az iki farklı artış oranıyla belirlenmesi gerektiğini söyledi. Toplantıda 2024 bütçesinin "işçinin, emekçinin karşısında olduğunu" ifade etti.

Asgari ücretin en az yılda iki farklı artış oranıyla belirlenmesi gerektiğini ifade eden Avşar, asgari ücretin siyasi kaygılarla, günü kurtarıcı sözlerle ele alınamayacağını dile getirdi.

Bütçe görüşmelerinde "iktidarın bir tiyatro oynadığını" söyleyen Avşar, muhalefetin yoksullukla ilgili söylemlerine kulak tıkandığını dile getirdi. Avşar, yüksek enflasyon karşısında maaşların eridiğini söyledi.