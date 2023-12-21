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Kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadını Jandarma ailesine teslim etti

Kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadını Jandarma ailesine teslim etti

Aydın’ın Didim ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Akbük Mahallesi’nde 80 yaşlarında yaşlı bir bayanın bir sitenin önünde gezindiği ve muhtemelen kayıp olabileceği 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ihbarının alınmasına müteakip belirtilen yerde tarife uyan yaşlı vatandaş tespit edilerek kimlik bilgileri ve ailesi araştırılmaya başlandı. Yapılan araştırma sonucu kimlik bilgileri tespit edilen Alzheimer hastası A.B. (82) isimli vatandaş sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edildi.

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