BIST 7.685
DOLAR 29,15
EURO 32,02
ALTIN 1.909,20
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi altın fiyatları! 2024 yılı için bomba tahmin

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi altın fiyatları! 2024 yılı için bomba tahmin

"Altın fiyatları düşecek mi?" sorusu yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı faiz kararını bugün açıklayacak. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, faiz kararı öncesi 2024 yılı için altın yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulundu.

Abone ol

Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı bugün açıklanacak. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, faiz kararı öncesi altın yatırıcımcılarına önemli tavsiyelerde bulundu.

Altının gramı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 1.907 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3.201, cumhuriyet altını 12.763 seviyesinde bulunuluyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş 2024 yılı için altın fiyatları hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Altın, haftaya yükselişle başladı. Dolar kuru 29 liraya yerleşti. Gram altın 1970 liraya yükseldi. Bütük ihtimalle yılı 1950-2000 lira aralığında tamamlayabiliriz. Gram altında hedef 2 bin lira. 2024 yılında 2500 - 2700 lira seviyesiyle alakalı beklentimi devam ettiriyorum."

"Uzun vadeli bekleyebilirler"

Kuyumcu Emre Öztürk, "Altın her zaman yatırımcısına kazandıran bir MT olmuştur. Özellikle eğer kıyıda köşede paralarını tutanlar varsa altına yatırıp uzun vadeli bekleyebilirler." dedi.

.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin Erdemli'nin Lamas limonunda hasat 5 TL ile başladı
Mersin Erdemli'nin Lamas limonunda hasat 5 TL ile başladı
Elazığ’da park halindeyken alev alan traktörü itfaiye ekipleri söndürdü
Elazığ’da park halindeyken alev alan traktörü itfaiye ekipleri söndürdü
2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinin adı belli oldu
2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinin adı belli oldu
Çıra olarak yakılan 'Kehribar' işlenerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor
Çıra olarak yakılan 'Kehribar' işlenerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilata yeni uyarı! 'Kim olduğunun önemi yok!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilata yeni uyarı! 'Kim olduğunun önemi yok!'
Fazla ekran maruziyeti depresyona neden olabiliyor
Fazla ekran maruziyeti depresyona neden olabiliyor
İzmir’de bir suç örgütü daha çökertildi!
İzmir’de bir suç örgütü daha çökertildi!
Sındırgı'da sis görsel şölen oluşturdu
Sındırgı'da sis görsel şölen oluşturdu
İsrail Gazze'de 3 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu
İsrail Gazze'de 3 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu
Şahan Gökbakar'ın hareketi Alişan'ı sinirlendirdi: "Hayırdır!"
Şahan Gökbakar'ın hareketi Alişan'ı sinirlendirdi: "Hayırdır!"
Hırsız cami cami dolaştı, bütün muslukları çaldı!
Hırsız cami cami dolaştı, bütün muslukları çaldı!
Kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadını Jandarma ailesine teslim etti
Kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadını Jandarma ailesine teslim etti