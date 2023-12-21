Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi altın fiyatları! 2024 yılı için bomba tahmin

"Altın fiyatları düşecek mi?" sorusu yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı faiz kararını bugün açıklayacak. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, faiz kararı öncesi 2024 yılı için altın yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulundu.

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Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı bugün açıklanacak. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, faiz kararı öncesi altın yatırıcımcılarına önemli tavsiyelerde bulundu.

Altının gramı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 1.907 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3.201, cumhuriyet altını 12.763 seviyesinde bulunuluyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş 2024 yılı için altın fiyatları hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Altın, haftaya yükselişle başladı. Dolar kuru 29 liraya yerleşti. Gram altın 1970 liraya yükseldi. Bütük ihtimalle yılı 1950-2000 lira aralığında tamamlayabiliriz. Gram altında hedef 2 bin lira. 2024 yılında 2500 - 2700 lira seviyesiyle alakalı beklentimi devam ettiriyorum."

"Uzun vadeli bekleyebilirler"

Kuyumcu Emre Öztürk, "Altın her zaman yatırımcısına kazandıran bir MT olmuştur. Özellikle eğer kıyıda köşede paralarını tutanlar varsa altına yatırıp uzun vadeli bekleyebilirler." dedi.

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