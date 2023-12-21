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Diyabet hastalığı çocuklarda hayati risk taşıyor

Diyabet hastalığı çocuklarda hayati risk taşıyor

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Endokrinoloji Bölümüne atanan Dr. Aysel Yıldız Boyraz; endokrinoloji teşhis ve tedavisi için çocuk hastaların artık başka şehirlere gitmeyeceğini söylediği açıklamasında çocuk diyabetine dikkati çekti.

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Hormon tedavisi, erken ergenlik, geç ergenlik, troid hastalıkları, diyabet gibi geniş bir alanda 18 yaş altı çocukların teşhis ve tedavisini yapan Çocuk Endokrinoloji Bölümü, Niğde’de ilk kez hasta kabul etmeye başladı. Daha önce bölüme hiç doktor ataması yapılmadığı için Çocuk Endokrinoloji Bölümünü kapsayan hastalıklar için çevre illere giden Niğde’deki 18 yaş altındaki hastaların artık şehir dışına gitmeyeceğini söyleyen Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Aysel Yıldız Boyraz, aileleri çocuk diyabetine karşı uyardı.

"Çocuklarda diyabet hastalığı arttı"
Boyaz, “Bu bölüm çok geniş kapsamlı bir dal. Hormonal bozukluk, geç ve erken ergenlik, tiroid hastalıkları, diyabet ve cinsiyet gelişim bozukluklarına kadar geniş yelpazede hastalıklara bakılma. Günümüzde en yaygın olan hastalık diyabet hastalığı oldu. Özellikle hastada diyabet öyküsünün olması, çok su içme ve çok idrar yapma gibi durumlar varsa hastada yüksek kan şekerine bakılması gerekir. Aileler bu konuda bilinçli olmalıdır. Onun haricinde çocuklar için geç başvurulduğunda koma halinde karşımıza gelebiliyor. Bu durumda da çocuklarda hayati risk taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

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