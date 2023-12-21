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BASK Başkanından dikkat çeken öneri: Memurlara da ikramiye verilsin

BASK Başkanından dikkat çeken öneri: Memurlara da ikramiye verilsin

Kamu işçilerine yılın son ikramiyesinin 18 Aralık tarihinde verildiğini hatırlatan Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, memurlara yönelik bir ikramiyenin verilmediğini hatırlatarak, memurlara da ikramiye verilmesine yönelik çalışma yapılması için çağrıda bulundu.

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Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, kamu işçilerine verilen ikramiyelerin, memurlara da verilmesi için çağrıda bulunarak, “Kamu işçilerin 67 yıldan beri ilave tediye ödemesi yapılmaktadır. Ancak ne yazık ki memurlara yönelik ikramiye hakkı ise gündeme getirilmemektedir” dedi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere yönelik 6772 sayılı kanun kapsamında ödenen ilave tediyenin sonuncusunun 18 Aralık tarihinde ödendiğini hatırlatan Öğretici, kamu işçilerine yönelik yapılan ödemelerin uzun zamanlardır devam ettiğini belirterek, “Kamuda istihdam edilen işçilere taşerondan kadroya geçenler dahil Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yılda 4 kez 13’er günlük ücretleri karşılığı yapılmakta ve bu ödemelerin ikisi Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yapılmaktadır. Kamu işçilerine yapılan ve toplu sözleşmelerle elde edilen diğer ikramiyeler 2 adet 26’şar günlük ücret miktarı ile Denge ödeneği, işçi sendikalarının toplu sözleşme başarısıdır. Ancak ne yazık ki kanunda da açıkça belirtilmesine rağmen memurların ikramiye hakkı ise gündeme getirilmemektedir. Bu konuda bir an önce çalışmalar yapılarak, memurlara da ikramiye verilmelidir” ifadelerini kullandı.

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