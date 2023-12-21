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İyi Partili ismin istifası cebinde dedi ortalık karıştı! Gürkan Hacır’dan kulis bilgisi

İyi Partili ismin istifası cebinde dedi ortalık karıştı! Gürkan Hacır’dan kulis bilgisi

Gazeteci Gürkan Hacır, Kübra Par'la Farklı Açılar programında verdiği kulis bilgisinde İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ile ilgili "Ankara’da ben 3-4 ayrı kaynakla konuştum, Yüksel Arslan’ın istifası cebinde. Hatta yarın bile istifa edebileceği söyleniyor." ifadelerine yer verdi.

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Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acer, gazeteci Gürkan Hacır, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Kübra Par'la Farklı Açılar'a konuk oldu. 

Yüksel Arslan’ın istifası cebinde

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ile ilgili kulis bilgisi veren Hacır "Yüksel Arslan acaba 1-2 gün içerisinde istifa edecek mi? Ankara’da ben 3-4 ayrı kaynakla konuştum, Yüksel Arslan’ın istifası cebinde. Hatta yarın bile istifa edebileceği söyleniyor." ifadelerine yer verdi.

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