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Çukura düşen buzağıyı itfaiye kurtardı

Çukura düşen buzağıyı itfaiye kurtardı

Kayseri'de düştüğü çukursa mahsur kalan buzağı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi’nde hayvancılık yapan Eren Koca, "Nafiye" ismini verdiği buzağının evinin bahçesindeki çukura düşmesi sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gitti. Çukurda mahsur kalan buzağı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hayvan sahibi Eren Koca’ya teslim edildi. Buzağısına kavuşan Koca, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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