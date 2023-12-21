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Motorine deli zam geliyor! Gece yarısı olmadan depoları doldurun! 21 Aralık 2023 akaryakıt fiyatları

Motorine deli zam geliyor! Gece yarısı olmadan depoları doldurun! 21 Aralık 2023 akaryakıt fiyatları

Benzinden sonra motorine zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 1 lira 61 kuruş zamlanacak. 21 Aralık 2023 Perşembe akaryakıt fiyatları...

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Araç sahiplerine kötü haber. Benzin ve motorinde indirim dönemi bitti. Yılbaşında gelecek kallavi ÖTV zamları öncesi yeni zamlar başladı. Kızıldeniz'de artan gerilim nedeniyle petrol fiyatlarının etkisiyle benzine gelen 1 lira 48 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısı motorine zam geliyor.

Bu gece yarısı 1 lira 61 kuruş zamlanacak

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 61 kuruş zam gelecek. Benzinde ise yeni zam beklenmiyor. Benzine en son 20 Aralık'ta 1 lira 48 kuruş zam gelmişti.

Zamlı motorin fiyatları kaç lira olacak?

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 37,11 TL, Ankara'da 37,73 TL, İzmir'de 37,98 TL olacak. Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da 34,52 TL, Ankara'da 35,19 TL, İzmir'de 37,85 TL seviyesinde.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 34,46 TL
Motorin fiyatı: 35,45 TL

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 34,51 TL
Motorin fiyatı: 35,51 TL 

Ankara
Benzin fiyatı: 35,19 TL
Motorin fiyatı: 36,15 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 35,33 TL
Motorin fiyatı: 36,34 TL

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