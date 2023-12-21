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Kahramanmaraş’ta sikke ve tarihi objeler ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta sikke ve tarihi objeler ele geçirildi

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde Roma dönemine ait sikke ve tarihi objeler ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Türkoğlu İlçesi Ceceli Mahallesinde hususi bir otomobilde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı duyumu üzerine yapılan faaliyet sonucunda H.K. (22) isimli şahıs üzerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 38 sikke ve 12 tarihi obje ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

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