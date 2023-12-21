İnternetten yapılan hastalık araştırmaları insanları paniğe sevk ediyor

Kadın Hastalıkları alanlarında uzmanlara görünmekten çekinen kadınların internet üzerinden yaptıkları araştırmalar sonucu paniğe kapıldıklarını ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğun Uzmanı Op. Dr. Murat Gökhan Kınaş, “Bazen şikayetlerini internete bildirince kanser çıkıyor halbuki öyle bir durum yok. Bu da gereksiz paniğe sebep oluyor. Hayatını kendine zindan ediyor” dedi.

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Kadın hastalıkları hakkında açıklamalarda bulunan Özel Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Murat Gökhan Kınaş, 40 yaş ve üzerindeki kadınlarda genital organ sarkması ve idrar kaçırma rahatsızlıklarının sık görüldüğünü söyledi. Sosyal medya üzerinden hastalarından çok sık sorular geldiğini ifade eden Op. Dr. Kınaş, bu rahatsızlıkların bazı şikayetlere sebep olduğunu ifade etti.

Bu rahatsızlıkların ağrılara, cinsel ilişkide sıkıntılara ve genital bölgede yaralara sebep olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kınaş, “Hastalarımız organ sarkması var ise ameliyatlardan korkmasın. Eski hallerine dönmesi çabuk oluyor. Ayrıca idrar kaçırmada da aynı şekilde daha çok 40 yaş ve üzerinde görülüyor. Her idrar kaçırmada ameliyatlık durum yoktur. Tedavileri vardır. İki tip idrar kaçırma vardır. Birincisi stresten dolayıdır. Ağırlık kaldırmak, aşırı gülmek, üzülmek gibi durumlarda olur.Bu durumda daha çok egzersiz, ilaç ve ameliyat tedavileri olmaktadır. Sıkışma isteği olup da lavaboya doğru giderken altına kaçırma durumlarda ise ön planda ilaç tedavisi olmaktadır. Böyle sorunlarınız var ise korkmayın, ötelemeyin çünkü bu konular önemlidir. İdrar kaçırma hayatı zindan eden bir şikayettir. Şikayetleriniz var ise hastalarımız en kısa zamanda hastaneye gidip muayene olsunlar. Her bir şikayet ameliyatla bitmez başka tedavileri de vardır. Diğer bir sıkıntı ise gençlerde gördüğümüz genital bölgede ki bozukluklar. Görüntü açısından asimetri olabiliyor, bazı sağlık durumlarına yol açabiliyor. Bunlarda operasyonlarla çözüm bulunabilir. Ürolojinekoloji dediğimiz bu bölüm idrar kaçırma, rahim sarkması gibi sıkıntılarla uğraşıyor. Bu sıkıntılarında tedavileri vardır. Ne kadar erken başvururlarsa tedavisi o kadar kolay oluyor. O yüzden hastalarımızdan ricamız 6 ayda bir hiçbir şikayeti olmasa bile tedaviye gitsinler” dedi.

“Şikayetlerini internete bildirince kanser çıkıyor halbuki öyle bir durum yok”

Hastaların çekindiği için uzmanlara danışmadığını ifade eden Op. Dr. Kınaş, genellikle internet üzerinden araştırmalar yapılarak çözüm bulunmaya çalışıldığını söyledi. Ürolojikoloji alanındaki sıkıntıların internet üzerinden araştırılarak çözülemeyeceğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kınaş, erteleme durumunda ilaç veya egzersizlerle tedavisi mümkün olan hastalıkların ameliyatla tedavi edilebilir durumlara gelebileceğine dikkat çekti. İnternette doğru veya yanlış çok fazla bilgi olduğunu ve ayrımını yapılamadığını ifade eden Op. Dr. Murat Gökhan Kınaş, “Bu konularda hastalarımız gelsinler, utanmasınlar zaten biz bu işlerle uğraşıyoruz. Burada yüzlerce hasta görüyoruz. Ben meslek hayatımda binlerce hastanın şikayetini dinleyip muayenelerde bulundum. Burası zaten kadın doğum bölümü, kadın hastalıkları ile ilgili şikayetlerini anlatırken rahat olsunlar. Hastalarımız internetlerden yanlış bilgileri bakınca panik oluyorlar. Ama buraya gelince gereksiz panik yaptıklarının farkına varıyorlar. Bizde bazen giriyoruz internete, doğru bilgiler var evet ama yanlışlar daha da çok var. Aynı zamanda gereksiz bilgilerde vardır. Hastalarımız genellikle bunun ayrımını yapamıyorlar. Bazen şikayetlerini internete bildirince kanser çıkıyor halbuki öyle bir durum yok. Bu da gereksiz paniğe sebep oluyor. Hayatlarını kendilerine zindan ediyorlar. Araştırın ama panik yapmayın bu durumlarda muayene olmaya gelin” ifadelerini kullandı.