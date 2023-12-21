MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki olaylarla ilgili yeni açıklama! 'Tarikat' ve 'Cunta' iddiaları...

Tuzla Piyade Okulu'nda Atatürk fotoğrafı tartışmasıyla başlayan ve bazı askerin görevden uzaklaştırılmasına neden olan tartışmanın yankıları sürüyor. Konuya ilişkin bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu olayda gözetim ve denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeyen sıralı amirlerin görev yerleri değiştirildiğini belirtti.

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Bakanlık kaynakları ayrıca, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Sayın Bakanımızın (Yaşar Güler) Atatürk sevgisini ve Atatürk’e olan bağlılığını sorgulamaya çalışmak kimsenin haddi değildir” açıklamasını yaptı. Bakanlık kaynakları, Tuzla Piyade Okul Komutanlığında meydana gelen olay ve sonrasındaki iddialara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedî başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, sonsuzluğa uğurlanışının 85’inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, derhâl idari ve adli soruşturma başlatıldığını 23 Kasım’daki Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısında ifade etmiştik.

"En ufak şüphe duyulmamalı"

Sayın Bakanımız da 16 Aralık’taki Yıllık Basın Değerlendirme Toplantısında gerekli açıklamaları yaptı. Son olarak dün Bakanlığımız resmi sosyal medya ve internet hesapları üzerinden de açıklama yapıldı.

. Bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.

Sıralı amirlerin görev yeri değişti

Bahse konu olayda; Millî anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda ilgili mevzuat çerçevesinde günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmamak, Atatürk’ün aziz hatırasına saygısızlık içeren söz ve davranışlar, diğer personeli hedef göstermek suretiyle kişileri suç işlemeye teşvik etmek, ağır hakaret ve tehdit gibi hususlar tespit edilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında, inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, olaylara sebebiyet veren personel TSK Disiplin Kanunu Madde 29 gereği Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırılmış ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Ayrıca, söz konusu olayda gözetim ve denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeye sıralı amirlerin görev yerleri değiştirilmiştir. Olaya ilişkin idari soruşturma tamamlanmış, adli ve disiplin süreci devam etmektedir. Adli soruşturma kapsamında; CMK Madde 157’de belirtildiği üzere; soruşturma evresi, kural olarak kamuya karşı gizli bir şekilde yürütülür. Dolayısıyla, adli süreç sonuçlanana kadar bilgi verilmesi uygun değildir.

"TSK'nın Atatürk'e bağlılığını sorgulamak kimsenin haddine değil"

Ayrıca, kamuoyunda iddia edildiği gibi henüz Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası verilmiş personel bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her olayda olduğu gibi bu olayda da hukuk çerçevesinde hareket etmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; gerekli inceleme/araştırmanın tamamlanmasını müteakip en doğru ve objektif karar verilecek ve Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu olayla ilgili, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sayın Bakanımız hakkında haksız, yakışıksız ve mesnetsiz eleştiriler yapılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Sayın Bakanımızın Atatürk sevgisini ve Atatürk’e olan bağlılığını sorgulamaya çalışmak kimsenin haddi değildir.”

TSK içinde tarikat yapılanmaları iddiaları

Sosyal medyada TSK içerisinde tarikat yapılanmaları olduğu iddialarına ise Bakanlık kaynakları, “Türk Silahlı Kuvvetleri tüm faaliyetlerini anayasa ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Anayasa ve mevzuata aykırı eylem tespit edilirse tavizsiz ve anında işlem yapılmaktadır” yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da Atatürk'ü Anka Töreni sırasında, İddiaya göre bazı teğmen rütbesindeki subay, diğer teğmenler yakalarına Atatürk fotoğraf takarken, takmadı. Uyarılara rağmen takmayan teğmenleri diğer teğmenler uyardı ve aralarında tartışma yaşandı.

İddiaya göre, İstanbul’daki Tuzla Piyade Okulu’nda gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri sırasında, bazı teğmenler Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı takmayı reddetti. Bu tutum, diğer teğmenler arasında tepkiye yol açtı ve olayın büyümesine neden oldu. Fotoğraf takmayanlardan bir teğmen, yaşanan arbede sırasında şikayetçi olarak darp raporu aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım törenlerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini takmayı reddedenler hakkında, “Bir tane öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve ‘toplu iğnem yok onun için takamadım’ gibi bir gerekçe ortaya sürüyor” demişti.

Yeni Şafak gazetesi ise 100 kadar teğmenin Tuzla Piyade Okulu'nda cunta oluşturduklarını ve bildiri yayınlamaktan tutuklanma korkusuyla vazgeçtikleri iddiasını manşetleştirmişti.