Acun Ilıcalı'dan "Adnan Hoca'nın müridi" açıklaması! Annemlerin öldüğü dönem 1.5-2 yıl yanına gittim...
Acun Ilıcalı son günlerde Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın müridi olduğu iddialarıyla dertte. Kedicikleriyle ünlü Adnan Oktar'ın Anıtkabir ziyaretinde Oktar'la birlikte olduğu fotoğrafla ilgili konuşan Acun Ilıcalı, bir dönem Adnan Oktar grubuyla takıldığını söyledi.
TV 8'in patronu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, Kedicikleriyle tanınan ve binlerce yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın müritlerinden olduğu iddia edildi. Oktar ve müritleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ettiğini gösteren fotoğraflar yayınlandı.
Acun Ilıcalı, Adnan Oktar'la ilgili Enver Aysever'in programında Adnan Oktar'la ilgili konuştu. Ilıcalı, Adnan Hoca ve çevresiyle annesini kaybettiği bir dönem 1 buçuk 2 yıl kadar görüştüğünü doğruladı.
2018 yılında yapılan operasyonla Türkiye'nin gündemine yerleşen Adnan Oktar örgütü, tartışılmaya devam ediyor. Oktar ve cemaati son olarak 'Kedicik' belgeselindeki kadınların anlattığı istismar olaylarıyla gündeme gelmişti.
Adnan Hoca camiasıyla bir dönem ilişkisi olduğu konuşulan isimlerden biri olan televizyoncu Acun Ilıcalı için Adnan Oktar, geçmişte yaptığı açıklamalarda övgüler dizmişti.