Oto kurtarıcı ile silah kaçakçılığı yapıyordu, yakayı ele verdi

Adana'dan Bolu’ya oto kurtarıcıyla silah kaçakçılığı yapan şahıs Dörtdivan ilçesinde jandarmanın şok uygulamasında yakalandı. Araç üzerinden 17 tabanca çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Bolu’ya oto kurtarıcı ile silah kaçakçılığı yapan şahıs, Anadolu Otoyolu’nun Dörtdivan ilçesi kesiminden şehre giriş yaptı. Anadolu Otoyolu’nun çıkış kısmında şok uygulama yapan jandarma ekipleri tarafından oto kurtarıcı durduruldu. Araçta aramalarda bulunan ekipler, oto kurtarıcının farklı bölmelerine gizlenmiş halde 17 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.