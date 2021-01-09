Saadet Partisi Cumhur İttifakına mı katılıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifak ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ardından, yeni yılın ikinci sürpriz ziyaretini; içinden geldiği "milli görüş" çizgisinin önemli isimlerinden, Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oğuzhan Asiltük'ü evinde ziyaret ederek bir süre başbaşa görüştü.

Edinilen bilgiye göre görüşme talebi Erdoğan'dan geldi ve Asiltürk görüşmeyi kamuoyuna kapalı olarak planladı. Cumhurbaşkanlığı ise görüşmeyi kamuoyuna duyururken, fotoğraf da servis edildi. Hadi Özışık ve Abdurrahman Uzun Perde Arkası programında bu konuyu masaya yatırdı.