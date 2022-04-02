BIST 2.252
DOLAR 14,68
EURO 16,22
ALTIN 909,14
HABER /  DÜNYA
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Rusya'dan doğalgaz şartı: Yaptırımlar kaldırılırsa rubleten vazgeçeriz

Rusya'dan doğalgaz şartı: Yaptırımlar kaldırılırsa rubleten vazgeçeriz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptırımların kaldırılması gerektiğini ima ederek, Rus gazında rubleyle ödeme sisteminin iptal edilebileceğini belirtti.

Abone ol

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın "dost olmayan ülkelere" doğalgaz ihracatında rubleyle ödeme sistemine geçmesini değerlendirdi.

"Gazı hemen kesmeyeceğiz"
Bugün itibarıyla rubleyle ödeme yapılmaması halinde Rusya'nın doğalgaz sevkiyatını hemen kesmeyeceğini dile getiren Peskov, "Şu anda devam eden teslimatların ödemesinin bugün değil, bu ayın ikinci yarısında hatta mayıs başında yapılması gerekiyor." dedi.

"Şartlar oluşursa rubleyle ödeme iptal olur"
Peskov, Rus gazının satışında rubleyle ödeme sisteminin gelecekte iptal edilip edilmeyeceğine yönelik soruya, "Elbette, çok katı bir durum yok, şartlar oluşursa olabilir ancak şu anki durumda bizim için en çok tercih edilen ve en güvenilir seçenek ruble." yanıtını verdi.

"Gazprom ve rosneft şirketleri ulusallaştırılamaz"
Almanya'nın ülkedeki Gazprom ve Rosneft'in yan şirketlerini ulusallaştıracağı iddiasına sert tepki gösteren Peskov, "Böyle bir plan, uluslararası hukuku ve akla gelebilecek tüm kural ve yasaları ciddi şekilde ihlal edecektir. Bu nedenle yakından izleyeceğiz. Böyle bir konunun detaylandırılmasını bile kabul edilemez buluyoruz." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kadın Güreş Milli Takımı ilk kez Avrupa şampiyonu oldu
Kadın Güreş Milli Takımı ilk kez Avrupa şampiyonu oldu
Ali Koç: Alabileceğimiz 3-4 futbolcuyu belirledik
Ali Koç: Alabileceğimiz 3-4 futbolcuyu belirledik
Fahrettin Koca'dan İstanbullulara müjde! Doluluk üçte bire düştü
Fahrettin Koca'dan İstanbullulara müjde! Doluluk üçte bire düştü
İzmir'de rüzgar nedeniyle motosikletliler trafiğe çıkamayacak
İzmir'de rüzgar nedeniyle motosikletliler trafiğe çıkamayacak
Balıkesir'de fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Balıkesir'de fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan-ı Şerif mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan-ı Şerif mesajı
Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu! Biz TV'den izleyeceğiz
Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu! Biz TV'den izleyeceğiz
Türkiye 1 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 1 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Şanlıurfa'da emekli öğretmenin bıçaklanmış halde cesedi bulundu
Şanlıurfa'da emekli öğretmenin bıçaklanmış halde cesedi bulundu
EGM’den Meral Akşener’e cevap: Bir kez bile aramadı
EGM’den Meral Akşener’e cevap: Bir kez bile aramadı