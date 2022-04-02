Ali Koç: Alabileceğimiz 3-4 futbolcuyu belirledik

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gelecek sezon için transfer edecekleri 3-4 oyuncuyu belirlediklerini söylerken teknik direktörlük konusunda açıklama yaptı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gelecek sezon için transfer edilecek oyuncular ve teknik direktörlük konusunda açıklama yaptı.

"Teknik Direktör konusunu açıklayayım. Avrupa'da daha yeni ziyaretlerimiz oldu. Bundan 2 aydır devam eden görüşmeler. 2-3 aday üzerinde gidip geliyoruz. Her biri dünya çapında isimler. Bu sefer turnayı gözünden vuracağımızı umuyorum."

"Görüştüğümüz hocalar bana soruyor"

Gelecek sezon çalışacakları teknik direktör için konuşan Ali Koç, "Görüştüğümüz hocalar 'benden bir sistem oturtmamı mı yoksa hemen şampiyonluk mu bekliyorsunuz' diye soruyorlar. Camiamızın, taraftarımızın sabrının kalmadığını, şampiyonluk beklediğimizi ve aynı zamanda geleceğin tohumlarını atmaya çalışmamız gerektiğini iletiyoruz." ifadelerini kullandı.



"Transfer için 3-4 futbolcuyu belirledik"

Transferler konusunda ise Ali Koç, "Alabileceğimiz 3-4 futbolcuyu belirlemiş vaziyetteyiz. Sol bekimiz, kanadımız, sağ bekimiz zayıf yanlarımız. Bazı futbolcularımızın kontratı bitiyor, yenilenmeyecek. Altay ve Serdar. Sıkıntı çıkacağını sanmıyorum." dedi.

"Kim Min Jae'yi Mourinho'ya 14 milyon Euro'ya vermediler"

"5-6 futbolcumuza çok yoğun ilgi var. Ancak hepsinin yerini doldurmak çok zor. Örneğin Kim Min Jae. 1 sene önce Jose Mourinho istedi. 14 milyon Euro'ya vermediler. 1 sene sonra vermek zorunda kaldıkları için makul fiyatlara aldık. Bu bir şanstır, piyangodur. Geçen senelerde Miha Zajc'ı nerden buldunuz diye eleştiriyorlardı, şimdi ise satmayın diyorlar."

28 şampiyonluk konusu

"28 şampiyonluk konusu, bununla ilgili çalışmanız var mı?" sorusuna ise Ali Koç: "Bir gün kalkıp bu başvuruyu yapalım demedik. 2-3 senenin çalışma sonucunda başvuru yapıldı. Uzun bir çalışmanın sonucunda, 5-6 kulüple de görüşüp bu başvuru yapıldı"