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Fahrettin Koca'dan İstanbullulara müjde! Doluluk üçte bire düştü

Fahrettin Koca'dan İstanbullulara müjde! Doluluk üçte bire düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indiğini bildirdi.

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İSTANBUL'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında yeni tip koronavirüs toplantısı yapıldı. Toplantıda pandeminin İstanbul'daki seyri değerlendirildi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Fahrettin Koca, İstanbullulara sevindiren müjdeyi verdi. Bakan Koca, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranının Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bir oranda azaldığını söyledi.

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