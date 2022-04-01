Fahrettin Koca'dan İstanbullulara müjde! Doluluk üçte bire düştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indiğini bildirdi.Abone ol
İSTANBUL'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında yeni tip koronavirüs toplantısı yapıldı. Toplantıda pandeminin İstanbul'daki seyri değerlendirildi.
Toplantı sonrası açıklama yapan Fahrettin Koca, İstanbullulara sevindiren müjdeyi verdi. Bakan Koca, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranının Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bir oranda azaldığını söyledi.
İSTANBUL’DA yoğun bakım ve servis DOLULUK ORANLARI Omicron öncesi döneme kıyasla ÜÇTE BİRE İNDİ. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan ÇOK MUTLUYUZ. pic.twitter.com/mLmit0NCRq— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 1, 2022