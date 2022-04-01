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İzmir'de rüzgar nedeniyle motosikletliler trafiğe çıkamayacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de rüzgar nedeniyle motosikletliler trafiğe çıkamayacak

İZMİR'de kuvvetli rüzgar nedeniyle motosikletliler, elektrikli scooter kullananlar ve motokuryelerin 3 Nisan saat 22.00'ye kadar trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

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İZMİR Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında toplandı.

Toplantıda meteorolojik verilerin değerlendirilmesi sonucu kuvvetli rüzgar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için motosikletliler, elektrikli scooter kullananlar ve motokuryelerin 1 Nisan Cuma günü 17.30 ile 3 Nisan Pazar günü 22.00 arasında trafiğe çıkmaması kararlaştırıldı.

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