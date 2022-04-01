Balıkesir'de fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde fuhşu önleme çalışmaları kapsamında jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

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BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığınca 'insan ticareti, fuhşa teşvik, fuhşun yolunu kolaylaştırmak, aracılık ile yer temin etmek ve çocuk düşürtme' suçlarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Edremit ilçesinde suça karışan 9 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 754 adet kondom, 9 adet sentetik uyarıcı hap, 24 bin 670 lira, 500 dolar, 15 Özbek somu, 1 adet çeyrek altın, 6 adet gram altın, 1 adet bilgisayar, 18 adet cep telefonu ve 11 adet belge, doküman ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi