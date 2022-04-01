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Balıkesir'de fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde fuhşu önleme çalışmaları kapsamında jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

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BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığınca 'insan ticareti, fuhşa teşvik, fuhşun yolunu kolaylaştırmak, aracılık ile yer temin etmek ve çocuk düşürtme' suçlarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Edremit ilçesinde suça karışan 9 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 754 adet kondom, 9 adet sentetik uyarıcı hap, 24 bin 670 lira, 500 dolar, 15 Özbek somu, 1 adet çeyrek altın, 6 adet gram altın, 1 adet bilgisayar, 18 adet cep telefonu ve 11 adet belge, doküman ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

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