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Rus basını, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi Rus basınında gündem oldu. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı konusunda önemli bir adım attığı belirtilirken, doğal gaz müzakerelerinde Ankara'nın elinin güçlendiği vurgulandı.

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Rus basını, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 320 milyar metreküplük doğal gazın Rusya'yı olumsuz etkileyeceğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de "Sakarya sahası" adı verilen bölgede 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin keşfedildiğini açıklamıştı. Tarihi keşif kısa sürede dünya basınında gündem olurken, bir değerlendirme de Rus basınından geldi.

Rusya'nın arzını daha az çekici hale getirdi
Rusya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Nezavisimaya gazetesi, Rusya'nın arzını daha az çekici hale getirdiğini yazdı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin muhtemel olduğu sözlerine dikkat çekildi.

"Ankara, Rusya'dan doğal gaz alımını azaltmaya çalışabilir"
Doğal gazın bulunmasıyla birlikte, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı konusunda önemli bir adım attığı belirtilen haberde, " Ankara, uzun vadede Rusya'dan doğal gaz alımını azaltmaya çalışabilir veya daha uygun bir fiyat karşılığında müzakereler başlatabilir." denildi.

Cari açık kapanacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, keşifle ilgili olarak, ülkenin cari açığının kapatılacağına ve cari fazlanın konuşulmaya başlanacağına vurgu yaptığı hatırlatıldı.

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