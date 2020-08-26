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Koronavirüs patladı! Sınırları yeniden kapatıyorlar

Ukrayna, koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının artışa geçmesi üzerine yabancı ülke vatandaşlarına sınırlarını geçici olarak yeniden kapatma kararı aldı.

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Unian ajansının haberine göre, Ukrayna Bakanlar Kurulu, yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişinin 28 Eylül 2020 tarihine kadar yasaklanmasını kararlaştırdı. Yasağın 29 Ağustos saat 24.00'da başlayacağı belirtildi. 

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının son hаftalarda artışa geçmesi bizi daha kararlı hareket etmeye zorluyor" dedi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Ukrayna'da oturum izni olan, Ukrayna’da öğrenim gören, ülkeden transit geçen yabancılar, TIR şoförleri, uluslararası taşımacılık yapan araçların mürettebatları, NATO ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin eğitmenleri, davet üzerine gelen kültür insanları, sporcular ve ülkedeki diplomatik temsilciliklerin çalışanları için yasağın geçerli olmayacağını açıkladı.

Ukrayna'da koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 5 aydır uygulanan kısıtlamaların süresinin ise bazı kurallar sıkılaştırılarak 1 Kasım'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Ukrayna’da son durum
Ukrayna’da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte bin 670 artarak 110 bin 85’e yükseldi. Ülkede şu ana kadar 2 bin 354 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Son 24 saatte 36 can kaybı yaşandı.

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