BIST 1.099
DOLAR 7,36
EURO 8,71
ALTIN 462,55
HABER /  EKONOMİ

Benzine 21 kuruş zam geldi İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni benzin fiyatları

27 Ağustos 2020 itibariyle benzin fiyatlarına 21 kuruş zam yapıldı. Ankara'da benzinin litresi 7 liraya dayandı.

Abone ol

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, (EPGİS) bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 21 kuruş zam geldiğini duyurdu.  EPGİS'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

 "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 27/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 21 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Benzin ne kadar oldu?
Ankara'da ortalama 6,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,90 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,64 liradan 6,85 liraya, İzmir'de 6,70 liradan 6,91 liraya yükseldi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Fatih Dönmez: 2023 itibarıyla doğalgaz fiyatları düşer
O spreyler koronavirüsü öldürüyor!
Korona aşısı, yaşlı ve gençlerde benzer bağışıklık tepkisi gösterdi
Halis Karataş atına yumruk atarken görüldü cezayı kendisi kesti
ABD özel temsilci James Jeffrey Suriye için Ankara'da önemli gelişmeler var
Pazar tezgahından tıp fakültesini kazandı!
ÖNCEKİ HABERLER
Giresun'daki okullarla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
Yalova Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim başlıyor
Yazık ki çok yazık! Bir çocuk daha katledildi
Süper Lig'de ilk maç ne zaman?
Aras Kargo'nun sahibi kim? Avusturyalılara satıldı
Tokat kuyruklu yumurta köylüler gördüklerine inanamadı
Yorumlar 17 yorum