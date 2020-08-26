BIST 1.099
DOLAR 7,36
EURO 8,70
ALTIN 460,84
HABER /  SPOR

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun fikstürü belli oldu. Şampiyon Medipol Başakşehir, yeni sezonun ilk haftasını ligin yenki Hatayspor deplasmanında açarken sezonun ilk derbisi 1. hafta Trabzonspor ve Beşiktaş arasında oynanacak.

Abone ol

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi beIN Sports 1'den naklen yayımlandı.

DERBİLER 3, 10 VE 19. HAFTALARDA
Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki derbiler 3, 10 ve 19. haftalarda oynanacak.

DERBİ TARİHLERİ
1. HAFTA - Trabzonspor - Beşiktaş
3. HAFTA - Galatasaray - Fenerbahçe
6. HAFTA - Fenerbahçe - Trabzonspor
10. HAFTA - Fenerbahçe - Beşiktaş
15. HAFTA - Trabzonspor - Galatasaray
19. HAFTA - Beşiktaş - Galatasaray

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA PROGRAMI
Ankaragücü - Erzurumspor
Sivasspor - Alanyaspor
Kayserispor - Kasımpaşa
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
Hatayspor - Başakşehir
Göztepe - Denizlispor
Trabzonspor - Beşiktaş
Galatasaray - Gaziantep FK
Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor
Antalyaspor - Gençlerbirliği

- Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasını bay geçecek.

Süper lig 11 eylül'de başlayacak, 16 mayıs'ta bitecek

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de fikstür çekimi öncesi sezon planlamasını açıkladı. Planlamaya göre; Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Süper Lig'de ayrıca 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları da hafta içi oynanacak.

Son Dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri

Son Dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri

Son Dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri

Son Dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri

Son Dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri

Son Dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri

Son Dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri

Son Dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri

Son Dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri

Son Dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri

Son Dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri

SON DAKİKA HABERLERİ
Halis Karataş atına yumruk atarken görüldü
Rus basını, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Salgın kontrolden çıktı
Koronavirüs patladı! Sınırları yeniden kapatıyorlar
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (26 Ağustos 2020)
Trump: Çin seçimi Biden'ın kazanmasını istiyor
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'li özel temsilci Suriye için Ankara'da
Yalova Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim başlıyor
Yazık ki çok yazık! Bir çocuk daha katledildi
Süper Lig'de ilk maç ne zaman?
Aras Kargo'nun sahibi kim? Avusturyalılara satıldı
Survivor Aycan Yanaç Onur Soygun ile yakalandı aşk iddiası bomba gibi düştü
Yorumlar 2 yorum