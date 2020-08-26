Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun fikstürü belli oldu. Şampiyon Medipol Başakşehir, yeni sezonun ilk haftasını ligin yenki Hatayspor deplasmanında açarken sezonun ilk derbisi 1. hafta Trabzonspor ve Beşiktaş arasında oynanacak.Abone ol
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi beIN Sports 1'den naklen yayımlandı.
DERBİLER 3, 10 VE 19. HAFTALARDA
Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki derbiler 3, 10 ve 19. haftalarda oynanacak.
DERBİ TARİHLERİ
1. HAFTA - Trabzonspor - Beşiktaş
3. HAFTA - Galatasaray - Fenerbahçe
6. HAFTA - Fenerbahçe - Trabzonspor
10. HAFTA - Fenerbahçe - Beşiktaş
15. HAFTA - Trabzonspor - Galatasaray
19. HAFTA - Beşiktaş - Galatasaray
SÜPER LİG'DE İLK HAFTA PROGRAMI
Ankaragücü - Erzurumspor
Sivasspor - Alanyaspor
Kayserispor - Kasımpaşa
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
Hatayspor - Başakşehir
Göztepe - Denizlispor
Trabzonspor - Beşiktaş
Galatasaray - Gaziantep FK
Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor
Antalyaspor - Gençlerbirliği
- Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasını bay geçecek.
Süper lig 11 eylül'de başlayacak, 16 mayıs'ta bitecek
Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de fikstür çekimi öncesi sezon planlamasını açıkladı. Planlamaya göre; Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Süper Lig'de ayrıca 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları da hafta içi oynanacak.