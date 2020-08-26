Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi beIN Sports 1'den naklen yayımlandı.

DERBİLER 3, 10 VE 19. HAFTALARDA

Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki derbiler 3, 10 ve 19. haftalarda oynanacak.

DERBİ TARİHLERİ

1. HAFTA - Trabzonspor - Beşiktaş

3. HAFTA - Galatasaray - Fenerbahçe

6. HAFTA - Fenerbahçe - Trabzonspor

10. HAFTA - Fenerbahçe - Beşiktaş

15. HAFTA - Trabzonspor - Galatasaray

19. HAFTA - Beşiktaş - Galatasaray

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA PROGRAMI

Ankaragücü - Erzurumspor

Sivasspor - Alanyaspor

Kayserispor - Kasımpaşa

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

Hatayspor - Başakşehir

Göztepe - Denizlispor

Trabzonspor - Beşiktaş

Galatasaray - Gaziantep FK

Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor

Antalyaspor - Gençlerbirliği

- Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasını bay geçecek.

Süper lig 11 eylül'de başlayacak, 16 mayıs'ta bitecek

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de fikstür çekimi öncesi sezon planlamasını açıkladı. Planlamaya göre; Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Süper Lig'de ayrıca 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları da hafta içi oynanacak.