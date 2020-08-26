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HABER /  EĞİTİM

Giresun'daki okullarla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'daki selden etkilenen bakanlıklarına bağlı kurumlarda, İnşaat Emlak Dairesi ekiplerinin incelemelerini tamamladığını, bölgedeki okulların, yeni eğitim-öğretim yılının açılışına el birliğiyle hazır hale getirileceğini belirtti.

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Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Giresun'da yaşanan sel felaketinin yaralarının birlikte sarılacağını vurguladı.

"İnşaat Emlak Dairesi ekiplerimiz, afetten etkilenen kurumlarımızda incelemelerini tamamladı. El birliğiyle bölgedeki okullarımızı yeni eğitim-öğretim yılının açılışına hazır hale getiriyoruz" bilgisini paylaşan Selçuk, bilim insanlarından, uzmanlardan oluşan ekibin de felaketten etkilenen okulları hazırlamak için sahada incelemelerini sürdürdüğünü aktardı.

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