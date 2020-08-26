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Destici'den Yunanistan'a sert tepki: Devlet mi yoksa meczup mu şaşırıyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Doğu Akdeniz’de karşı karşıya geldiğimiz Yunanistan ile ilgili, “Öyle tuhaf durumlar yaşıyoruz ki karşımızda bir devlet mi yoksa meczup mu var şaşırıyoruz” tepkisini gösterdi.

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Partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik küstah tutumunu yorumladı.

Zaman zaman, Atina’nın davranış ve insan kalitesi konusunda “tuhaf durumlar” yaşandığını belirten Destici, “Karşımızda bir devlet mi yoksa meczup mu var şaşırıyoruz” diye konuştu.

Doğu Akdeniz'de çatışma riskine dikkat çekti

Fransa’nın Türkiye tutumu hakkında da konuşan Destici, Sarkozy ile başlayan ve Macron ile devam eden liderlik probleminin bugün Avrupa meselesi haline geldiğini söyledi.

Fransa’nın sayısız hukuksuzluğu görmezden geldiğinin altını çizen Mustafa Destici, “Yunanistan'ın artık şımarıklık ile izah edilemeyecek saçmalıklarının peşine takılması ve Akdeniz'de oluşabilecek bir çatışma ortamına zemin hazırlaması üzerinde, Fransa halkının ve Avrupa Birliğinin ciddiyetle düşünmesini tavsiye ediyoruz” çağrısında bulundu.

Yunanistan ile gerilim

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin meşru haklarına dayanarak doğal gaz ve petrol arama çalışmalarını engellemeye çalışan Yunanistan, bugün Ankara’yı alenen tehdit etmişti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, karasularını 6 milden 12 mile çıkaracaklarını ileri sürerek, “Pasif siyaset dönemi bitti” demişti.

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