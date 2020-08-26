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Vietnam Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri faaliyetlerini kınadı

Anadolu Ajansı

Vietnam, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri faaliyetlerini "ülkenin toprak bütünlüğüne ve bölgesel barışa aykırı" olduğu gerekçesiyle kınadı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Le Thi Thu Hang, yaptığı açıklamada, ‘’Çin'in Vietnam’ın Paracel Adaları üzerindeki egemenliğine saygı göstermesini, tatbikatları iptal etmesini ve benzer ihlallerden kaçınmasını’’ istedi.

Paracel Adalarında düzenlenen askeri tatbikatların Vietnam'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve bölgesel barışa zarar verdiğini vurgulayan Hang, Spratly ve Paracel adalarının ‘’Vietnam'ın ayrılmaz parçaları’’ olduğunu yineleyerek "Ülkenin iki ada zinciri üzerindeki egemenliğini kanıtlamak için yeterli yasal temeli ve tarihi kanıtı var." ifadelerini kullandı.

Çin'in 24 Ağustos'tan beri sürdürdüğü askeri tatbikatları 29 Ağustos'ta sonlandırması bekleniyor.

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.


Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

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