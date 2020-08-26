Burdur'da seminere katılan öğretmen koronalı çıktı karantina başladı

BURDUR'da seminere katılan bir öğretmenin Covid-19 çıkması üzerine meslaktaşları karantinaya alındı. Okul geçici olarak kapatıldı.Abone ol
Burdur'un Gölhisar ilçesinde adı açıklanmayan bir öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı. Öğretmen ile okulda düzenlenen seminere katılan meslektaşları evlerinde karantinaya alındı.
Gölihsar ilçesindeki bir ilkokulda görev yapan öğretmene rahatsızlanması üzerine Covid-19 testi yapıldı.
Öğretmenin, test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine adı açıklanmayan öğretmen ile okulda düzenlenen seminere katılan diğer öğretmenler, evlerinde karantinaya alındı. Okul, geçici olarak kapatıldı.
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