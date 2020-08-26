Koronavirüs vakaları çok çılgın bir şekilde artacak okulların açılması erken
Prof. Dr. Bengi Başer Dünyayı sarsan Koronavirüs salgının sonbaharda "çok çılgın bir şekilde artış göstereceğini" söyledi. Prof. Dr. Bengi Başer okullar için de 'erken' dedi.
Prof. Dr. Bengi Başer'den koronavirüs salgınıyla ilgili uykuları kaçıracak açıklamalar. Salgının sonbaharda "çok çılgın bir şekilde artış göstereceğini" söyleyen Prof. Dr. Başer, okulların açılması için 21 Eylül'ün çok erken bir tarih olduğunu söyledi. Başer, koronavirüs aşısına da çok bel bağlanılmaması gerektiğini söyledi.
Okulların açılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bengi Başer, seyreltilmiş kademeli bir eğitim planlaması yapılması gerektiğini söyledi. Ancak var olan şartlarda 21 Eylül'ün erken bir tarih olduğuna dikkat çekti. Başer, şunları kaydetti:
“Bizde kaç derslik var? Kaç devlet okulu kaç özel okul var? Hangi şartlar ayarlanabilir? Hangi sınıfa kaç çocuk alınabilir? Aslında bu veri tabanı oluşturularak analizlere göre hareket edilebilirdi. Özel okullar bir takım konularda öncülük yapabilirdi. Kardeş okullar seçilebilirdi. En merkezi yerlerde bile hijyenden yoksun pek çok devlet okulu görebiliyorsunuz. Tuvaletlerin bu anlamda bulaşıcı olduğu biliniyor ama bu anlamada neler yapıldı bilmiyoruz.
21 Eylül okulların açılması için erken bir tarih
"İyi bir planlama için önümüzde kocaman bir yaz vardı. Ama bu ne kadar yapıldı bilmiyoruz. Şimdi çok hızlı bir şekilde bir şeyleri idare etmeye çalışıyoruz ama 21 Eylül'ün erken bir tarih olduğunu düşünüyorum. Eğer açılacaksa belli bir sistem oturtulmalı, sınıflar ve hasta sayılarına bakarak günlük ne oluyor analiz edilmeli. Günlük düzenli testler yapılmalı. Tüm bunlara rağmen okullarını açan İsrail, Avusturalya, ABD, Çin, Almanya, Güney Kore'de vakalar artınca tekrar okulları kapattılar, karantinalara başladılar. Biz korkulu rüya görmemek için en güzeli en baştan kontrollü gidelim. Testleri arttıracağımız bir süreci oluşturalım.”