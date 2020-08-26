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Yazık ki çok yazık! Bir çocuk daha katledildi

Samsun'un Terme ilçesinde fındık toplarken nereden geldiği belli olmayan kurşunla ölen 15 yaşındaki Doğan Yılmaz, Antalya'da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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SAMSUN'un Terme ilçesinde fındık toplarken vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, Antalya'da toprağa verildi.

Samsun Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Doğan Yılmaz'ın (15) cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Manavgat ilçesine getirildi.

Çocuğun cenazesi, Kavaklı Mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Olay

Samsun'un Terme ilçesinde önceki gün ailesiyle Akçagün Mahallesi'nde fındık toplamaya giden Doğan Yılmaz'ın göğsüne fındık topladığı sırada nereden geldiği belli olmayan kurşun isabet etmişti.

Yılmaz, ailesi tarafından hastaneye götürülürken hayatını kaybetmiş, jandarma olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

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