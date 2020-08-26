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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Varsa bedelini ödemek isteyen önümüze çıksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda son dakika açıklamalar yaptı. Yunanistan'a sert sözler söyleyen Erdoğan, "Yaparız diyorsak yaparız, bedelini de öderiz. Bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen, buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden" restini çekti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.

Doğu Akdeniz'de artan gerginlikle ilgili Yunanistan'a tepki gösteren Erdoğan, "Türkiye Akdeniz'de de Ege'de de Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır. Muhataplarımızı kendilerine çekidüzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz." uyarısı yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Asla taviz vermeyeceğiz"

Bizans'ın varisliğine bile layık olamayanların bugün arkalarına Avrupalıları alarak haksızlık, hukuksuzluk, korsanlık peşinde koşmaları tarihten ibret alamadıklarının işaretidir. Biz nasıl kimsenin toprağına, egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak, kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz.

Muhataplarımızı kendilerine çekidüzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz.

"Aradıkları fırsatı bulamayacaklardır"

Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Türkiye'ye yönelik ameliyat yapma hevesleri kursaklarında kalanlar, aradıkları fırsatı bulamayacaklardır.

"Karşımıza çıkmak isteyen, buyursun gelsin"

Türkiye Akdeniz'de de Ege'de de Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır. Yaparız diyorsak yaparız, bedelini de öderiz. Bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen, buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden.

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