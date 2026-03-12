BIST 13.261
Rojin Kabaiş davasında yeni gelişme! Telefonu Çin’e gönderilecek

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için İspanya’ya gönderilmiş, ancak cihaza tam erişim sağlanamamıştı. Şimdi ise telefonun Çin’e gönderileceği iddia edildi.

Kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, davasının çözümüne ilişkin çalışmalar devam ediyor.

CİHAZA TAM ERİŞİM SAĞLANAMADI

Önceki gün Rojin Kabaiş Dosyasına ilişkin Van Barosu tarafından yapılan kamuoyu bilgilendirmesinde

“Rojin Kabaiş dosyasında, bugüne kadar açılamayan telefonun içeriğinin tespiti, imajlarının alınması ve teknik incelemesinin yapılması amacıyla İspanya'ya gönderildiği bilinmektedir.

Ancak gelen son raporda, cihaza tam erişim sağlanamadığı; yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtilmiştir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından dijital verilerin eksiksiz ve denetlenebilir biçimde incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Sürecin şeffaf ve etkin bir şekilde yürütülmesinin takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.” İfadeleri kullanıldı.

TELEFON ÇİN'E GÖNDERİLECEK

Bunun üzerine Rojin Kabaiş'e ait cep telefonunun, şifresi İspanya'da çözülemediği için Çin'e gönderileceği iddia edildi.

