İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı'nda ABD tankeri vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almayan Marshall Adaları bayrağı taşıyan "Safesea Vishnu" adlı ABD'ye ait bir petrol tankerini vurduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, bu sabah saatlerinde ABD'ye ait ve Marshall Adaları bayrağı taşıyan "Safesea Vishnu" adlı petrol tankerinin, Hürmüz Boğazı'nda tekrarlanan uyarıları dikkate almaması nedeniyle Boğaz'ın kuzeyinde vurduğu belirtildi.

Öte yandan, Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin artan risk altında olduğuna dikkati çekilen açıklamada, bu durumun sorumlusunun ABD olduğu ve ticari gemilerin, füzelerden etkilenmemek için İran'ın denizcilik düzenlemelerine uymaları gerektiği ifade edildi.

​​​​​​​ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı özellikle ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.

