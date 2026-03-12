BIST 13.306
DOLAR 44,11
EURO 51,12
ALTIN 7.347,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

16 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu! Otopside ortaya çıktı, gözaltına alınanlar...

16 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu! Otopside ortaya çıktı, gözaltına alınanlar...

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.Otopside çocuğun vücudunda darp izleri tespit edilmesi üzerine olaya ilişkin babası ve ağabeyi gözaltına alındı.

Abone ol

Kırsal Poyraz Mahallesi'ndeki evinde dün akşam Z.S'nin (16) silahla vurulmuş halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

16 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu! Otopside ortaya çıktı, gözaltına alınanlar... - Resim: 0

Babası ve ağabeyi gözaltına alındı

Otopside çocuğun vücudunda darp izleri tespit edilmesi üzerine olaya ilişkin babası A.S. ve ağabeyi H.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

A.S. ve H.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Çocuğun cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Irak'ta ABD-İsrail hava saldırısında onlarca Haşdi Şabi militanı öldürüldü
Irak'ta ABD-İsrail hava saldırısında onlarca Haşdi Şabi militanı öldürüldü
Rusya: Ukrayna, TürkAkım'a gaz taşıyan tesise saldırdı
Rusya: Ukrayna, TürkAkım'a gaz taşıyan tesise saldırdı
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı'nda ABD tankeri vuruldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı'nda ABD tankeri vuruldu
UFO söylentileriyle bilinen emekli tuğgeneral sırra kadem bastı
UFO söylentileriyle bilinen emekli tuğgeneral sırra kadem bastı
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 15 kişi öldü
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 15 kişi öldü
İlaç fiyatlarına yüzde 6 zam
İlaç fiyatlarına yüzde 6 zam
Doğum izni düzenlemesi bayram sonrası Meclis’te
Doğum izni düzenlemesi bayram sonrası Meclis’te
Ocak ayı cari açık belli oldu Mehmet Şimşek'ten açıklama
Ocak ayı cari açık belli oldu Mehmet Şimşek'ten açıklama
Hürmüz Boğazı krizinin bilançosu netleşiyor! Böyle devam ederse...
Hürmüz Boğazı krizinin bilançosu netleşiyor! Böyle devam ederse...
CHP lideri Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti
CHP lideri Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Batagov'dan kötü haber
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Batagov'dan kötü haber
Uzaya çıkan ilk astronotumuz Alper Gezeravcı Bursa'da öğrenciler ile bir araya geldi
Uzaya çıkan ilk astronotumuz Alper Gezeravcı Bursa'da öğrenciler ile bir araya geldi