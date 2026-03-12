BIST 13.306
DOLAR 44,11
EURO 51,12
ALTIN 7.347,84
HABER /  MAGAZİN

Savcılar ile ilgili olay sözler! Müge Anlı sosyal medyada gündem oldu

Savcılar ile ilgili olay sözler! Müge Anlı sosyal medyada gündem oldu

Yıllardır ATV'de Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı son yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekti. Anlı, "Savcılarımız bile ATV'ye yazı yazarak bazı konuları ele almamızı istedi" dedi. Ünlü sunucunun bu sözleri kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

Abone ol

ATV'de yayınlanan programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Programında yıllardır sürdürdüğü çalışmalar hakkında konuşan Müge Anlı, kolluk kuvvetleri ve yargı mensuplarıyla süreç içinde karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Kimseyle konuşmuşluğum yok. Kolluk kuvvetlerinden, devletin her merciinden çok sayıda dostum var. 20 yıldır bu süreç ilerlerken, bugün bu konuyla ilgili kolluk kuvveti, savcısı hakimi yarın başka bir konuda karşımıza çıkıyor. 'Bu konuda çok yardımcı olmuştunuz' diyen çok oluyor.

Hatta ATV'ye yazı yazıp 'Bu konuyu ele alır mısınız?' diyen savcılarımız oldu. Hepsine teşekkür ediyorum." 

Sözlerinin devamında karşılıklı saygı ve adalet vurgusu yapan Anlı, "Kimsenin kimsenin hakkını yemediği, herkesin birbirine saygı duyduğu bir ortamda işlerimizi yaparsak sevinirim." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İran sonunda gerçeği açıkladı! Öldü denilen kayıp lider Mücteba Hamaney'in durumu
İran sonunda gerçeği açıkladı! Öldü denilen kayıp lider Mücteba Hamaney'in durumu
Son dakika! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son dakika! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
0850 Numaralar Bıktırdı Artık! Uzmanından çözüm önerileri
0850 Numaralar Bıktırdı Artık! Uzmanından çözüm önerileri
Fransa Merkez Bankası Başkanı Galhau: Hiç paramız kalmadı
Fransa Merkez Bankası Başkanı Galhau: Hiç paramız kalmadı
16 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu! Otopside ortaya çıktı, gözaltına alınanlar...
16 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu! Otopside ortaya çıktı, gözaltına alınanlar...
Irak'ta ABD-İsrail hava saldırısında onlarca Haşdi Şabi militanı öldürüldü
Irak'ta ABD-İsrail hava saldırısında onlarca Haşdi Şabi militanı öldürüldü
Rusya: Ukrayna, TürkAkım'a gaz taşıyan tesise saldırdı
Rusya: Ukrayna, TürkAkım'a gaz taşıyan tesise saldırdı
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı'nda ABD tankeri vuruldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı'nda ABD tankeri vuruldu
UFO söylentileriyle bilinen emekli tuğgeneral sırra kadem bastı
UFO söylentileriyle bilinen emekli tuğgeneral sırra kadem bastı
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 15 kişi öldü
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 15 kişi öldü
İlaç fiyatlarına yüzde 6 zam
İlaç fiyatlarına yüzde 6 zam
Doğum izni düzenlemesi bayram sonrası Meclis’te
Doğum izni düzenlemesi bayram sonrası Meclis’te