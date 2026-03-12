BIST 13.261
Hafif ticari araca çarpan motosikletli kurye öldü

Konya'da hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kuryelik yapan Samet Cingöz'ün bir ay önce üçüncü çocuğunu kucağına aldığı ortaya çıktı.

Samet Cingöz'ün (32) kullandığı 42 AVG 02 plakalı motosiklet, merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu'nda R.A, yönetimindeki 42 ANF 451 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kuryelik yapan Cingöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cingöz'ün cenazesi, incelemelerin ardından morga götürüldü.

Öte yandan Cingöz'ün 1 ay önce üçüncü çocuğunu kucağına aldığı öğrenildi.

