Irak'ta ABD-İsrail hava saldırısında onlarca Haşdi Şabi militanı öldürüldü

Irak'ta ABD-İsrail hava saldırısında onlarca Haşdi Şabi militanı öldürüldü

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci, Suriye sınırındaki Enbar vilayetinde Haşdi Şabi karargahına yönelik ABD-İsrail hava saldırısında onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığını belirterek, saldırıyı kınadı.

Araci'nin ofisinden, İtalya’nın Bağdat Büyükelçisi Niccolo Fontana ile görüşmesi sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Araci, Enbar'a bağlı ve Suriye sınırında yer alan el-Kaim bölgesinde Haşdi Şabi karargahına ABD-İsrail hava saldırısında onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığını ifade ederek, "Bu alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırının Irak'ın egemenliğine yönelik bir ihlal olduğunu vurguluyoruz." dedi.

Öte yandan Irak Başbakanlığı Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan'da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Bu planlı ve tekrarlanan saldırı ile mevziler ve karargahların ayrım gözetmeksizin hedef alınması yalnızca askeri bir ihlal değildir. Aynı zamanda toplumsal barışı zedelemeye, Iraklıların kanı ve şehitlerin fedakarlıklarıyla elde edilen güvenlik kazanımlarını baltalamaya yönelik umutsuz bir girişimdir." diyen Numan, Irak'ın hesaplaşmaların yürütüldüğü bir alan ya da ulusal onurun ihlal edildiği bir sahne olmasına asla izin vermeyeceklerini kaydetti.

