BIST 13.297
DOLAR 44,12
EURO 51,13
ALTIN 7.347,73
HABER /  DÜNYA

Rusya: Ukrayna, TürkAkım'a gaz taşıyan tesise saldırdı

Rusya: Ukrayna, TürkAkım'a gaz taşıyan tesise saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın TürkAkım doğal gaz boru hattına sevkiyat yapan bir tesise insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini ve saldırıların püskürtüldüğünü bildirdi

Abone ol

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya’daki doğal gaz altyapısını hedef alan İHA saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kiev yönetimi, Avrupalı tüketicilere doğal gaz tedarikini engelleme girişiminde bulunarak, Krasnodar Bölgesi'ndeki Gay-Kodzor yerleşim biriminde bulunan ve TürkAkım'a gaz sağlayan Russkaya kompresör istasyonuna gece İHA'larla saldırı düzenledi. Ukrayna'ya ait 10 İHA hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildi. Tesise herhangi bir zarar verilmedi."

Rus enerji şirketi Gazprom, dün, Ukrayna'nın TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına sevkiyat yapılan tesislere son iki hafta içerisinde 12 defa saldırdığını ve saldırıların püskürtüldüğünü bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın enerji altyapılarına saldırılarla Avrupa'ya zarar verdiğini, Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına saldırı planladığını söylemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı'nda ABD tankeri vuruldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı'nda ABD tankeri vuruldu
UFO söylentileriyle bilinen emekli tuğgeneral sırra kadem bastı
UFO söylentileriyle bilinen emekli tuğgeneral sırra kadem bastı
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 15 kişi öldü
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 15 kişi öldü
İlaç fiyatlarına yüzde 6 zam
İlaç fiyatlarına yüzde 6 zam
Doğum izni düzenlemesi bayram sonrası Meclis’te
Doğum izni düzenlemesi bayram sonrası Meclis’te
Ocak ayı cari açık belli oldu Mehmet Şimşek'ten açıklama
Ocak ayı cari açık belli oldu Mehmet Şimşek'ten açıklama
Hürmüz Boğazı krizinin bilançosu netleşiyor! Böyle devam ederse...
Hürmüz Boğazı krizinin bilançosu netleşiyor! Böyle devam ederse...
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Batagov'dan kötü haber
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Batagov'dan kötü haber
Uzaya çıkan ilk astronotumuz Alper Gezeravcı Bursa'da öğrenciler ile bir araya geldi
Uzaya çıkan ilk astronotumuz Alper Gezeravcı Bursa'da öğrenciler ile bir araya geldi
Yandex Türkiye'den Apple CarPlay ve Android Auto'ya yeni navigasyon özellikleri
Yandex Türkiye'den Apple CarPlay ve Android Auto'ya yeni navigasyon özellikleri
İçişleri Bakanı Çiftçi'den İlim Yayma Vakfı'nın iftarına ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Çiftçi'den İlim Yayma Vakfı'nın iftarına ilişkin paylaşım
MSB'den açıklama geldi! S-400 yerine neden Patriot tercih edildi?
MSB'den açıklama geldi! S-400 yerine neden Patriot tercih edildi?