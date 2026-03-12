BIST 13.261
Trump'tan 16 ülkeye gümrük vergisi soruşturması

ABD yönetimi, sanayide aşırı üretim kapasitesi ve zorla çalıştırma iddiaları gerekçesiyle çok sayıda ülkeyi kapsayan iki ayrı ticaret soruşturması başlattığını açıkladı. Soruşturmanın, ABD’nin önemli ticaret ortaklarını kapsadığı ve olası gümrük vergilerinin gündeme gelebileceği bildirildi.

Donald Trump yönetimi, küresel ticaret alanında yeni bir adım atarak çok sayıda ülkeye yönelik ticaret soruşturması başlatıldığını duyurdu.

ABD yönetimi tarafından yapılan açıklamada, sanayide aşırı üretim kapasitesi ve zorla çalıştırma iddiaları gerekçe gösterilerek iki ayrı ticaret soruşturmasının başlatıldığı bildirildi. Soruşturmaların, ABD’nin ticaret ilişkilerinde önemli yer tutan ülkeleri kapsadığı belirtildi.

SORUŞTURMA 1974 TİCARET YASASI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK

United States Trade Representative olarak görev yapan Jamieson Greer, soruşturmanın 1974 tarihli Ticaret Yasası’nın Section 301 maddesi kapsamında başlatıldığını açıkladı.

Greer, soruşturmanın ABD’nin önemli ticaret ortaklarını kapsadığını belirterek incelemenin küresel ticaret uygulamalarına ilişkin çeşitli iddiaları değerlendirmeyi amaçladığını bildirdi.

16 ÜLKE İNCELEME LİSTESİNDE

Soruşturma kapsamında çok sayıda büyük ekonomi ve ticaret ortağı inceleme altına alındı. Listede yer alan ülkeler arasında Çin, Avrupa Birliği, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Meksika bulunuyor.

Bunların yanı sıra Tayvan, Vietnam, Tayland, Malezya, Kamboçya, Singapur, Endonezya, Bangladeş, İsviçre ve Norveç de soruşturma kapsamında değerlendirilecek ülkeler arasında yer aldı.

