Ocak ayı cari açık belli oldu Mehmet Şimşek'ten açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gerginliklerle artan enerji fiyatları nedeniyle 2026'da cari açığın, program öngörülerinin üzerinde gerçekleşebileceğini bildirerek, "Güçlenen makroekonomik temellerimiz sayesinde bu artışın yönetilebilir olduğunu değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Merkez Bankası verilerine göre, 2026 yılı Ocak ayında cari işlemler hesabı 6,8 milyar dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari denge 1,23 milyar dolar açık kaydederken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 6,98 milyar dolar oldu.

Şimşek, NSosyal'deki hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ocak ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Yıllık cari açığın ocakta 32,9 milyar dolar olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Jeopolitik gerginliklerle artan enerji fiyatları nedeniyle 2026 yılında cari açık, program öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir. Güçlenen makroekonomik temellerimiz sayesinde bu artışın yönetilebilir olduğunu değerlendiriyoruz. Uyguladığımız programla dış finansman ihtiyacı ve borçluluk azalırken ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı arttı. Brüt dış borç stokunun GSYH'ye oranı 2025'te yüzde 32,6'ya geriledi. Kırılganlıkları azaltan, yüksek katma değerli üretimi ve kalıcı refah artışını destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."

