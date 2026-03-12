İran sonunda gerçeği açıkladı! Öldü denilen kayıp lider Mücteba Hamaney'in durumu

İRAN’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, eşi de dahil ailesinden birçok ismin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra sırra kadem basmıştı. ABD ve İsrail'in öldürmekle tehdit ettiği Mücteba Hamaney'le ilgili iddialar ayyuka çıkınca İran tarafından açıklama geldi. İranlı Büyükelçi kayıp lider Mücteba Hamaney'in yaralandığını doğruladı ve 'konuşacak kadar rahat olmadığını' söyledi.Abone ol
İran, dini lider Ali Hamaney’in ölümünün ardından yeni lider olarak belirlenen oğlu Mücteba Hamaney’in, eşinin de öldüğü saldırıdan sonra kayıplara karışmıştı. Mücteba Hamaney'in öldüğüne dair iddialar, lider seçildikten sonra halkın önüne dahi çıkmaması ile birlikte körüklenmişti.
İRAN SONUNDA GERÇEĞİ AÇIKLADI
İran’ın Kıbrıs Büyükelçisi Alireza Salarian, liderin babası Ayetullah Ali Hamaney ile beş aile üyesinin öldüğü hava saldırısında yaralandığını açıkladı. İran’ın Kıbrıs Büyükelçisi Alireza Salarian bu sessizliği tamamen liderin saldırı sonucu aldığı yaralara bağladı.
KONUŞACAK KADAR RAHAT DEĞİL
Mücteba Hamaney'in sağlık durumu İranlı Büyükelçi Salarian "herhangi bir koşulda konuşma yapabilecek kadar rahat olduğunu düşünmüyorum" dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın oğlu Yusuf Pezeşkiyan ise liderin "güvende olduğunu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığını" belirtti.
AYAĞI KIRILDI GÖZÜ MORARDI
ABD basınına göre babasının ölümünden sonra seçilen yeni dini liderin ayağı kırıldı ve yüzünde kesik yaraları oluştu. Yaraların ne kadar bilinmiyor. Bunun yanında sol gözünün çevresinde morluklar da oluştuğu aktarıldı. İranlı yetkililer, Mücteba'nın bilincinin açık olduğunu ve "görevlerini yerine getirdiğini" aktardı.
İRAN TV'Sİ BİLE GÖRÜNTÜLEYEMEDİ
Mücteba Hamaney’den göreve geldiği günden beri haber alınamadı. İran devlet medyası bu süreçte eldeki kısıtlı arşiv görüntülerini kullanıyor.
İRAN SAVAŞINDA SON DURUM
ABD-İsrail ile İran arasında 28 Şubat’ta başlayan savaş 13. gününde daha geniş bir coğrafyaya yayılarak şiddetlendi. İsrail savaş uçakları gece boyunca hem Lübnan’ın başkenti Beyrut ve güney bölgelerine hem de İran’ın başkenti Tahran çevresine yoğun bombardıman düzenlerken, Lübnan’daki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 500’ü aştığı bildirildi. Aynı saatlerde İran da Körfez bölgesinde misilleme saldırılarını artırdı; bazı Körfez ülkelerindeki hedeflerin ve Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilerin vurulduğu bildirildi. Bölgedeki saldırılar deniz ticaretini ciddi şekilde aksatırken, dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olan boğazdaki güvenlik krizi küresel petrol piyasalarında büyük dalgalanmaya yol açtı.