Rıdvan Dilmen kime oy vereceğini açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, katıldığı bir televizyon programında "Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete devam ettiği sürece de oyumu Erdoğan'a atacağım." dedi.

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Candaş Tolga Işık ile "Az Önce Konuştum" programına katılan Rıdvan Dilmen siyaset ile ilgili soruları yanıtladı.

Rıdvan Dilmen siyasi görüşünün nasıl değiştiğini ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu kime atacağını şu sözlerle açıkladı:

Erdoğan bırakırsa AK Parti'ye oy atmam

"Benim bir tane oyum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete devam ettiği sürece de oyumu Erdoğan'a atacağım. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına oy atıyorum. Erdoğan bırakırsa AK Parti'ye oy atmam. Son yerel seçimlerde de oyumu Binali Yıldırım'a verdim. “

"İlk oyumu CHP'ye attım"

Dilmen, "Bakın ben ilk oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne atmıştım. O zaman CHP'nin başında Deniz Baykal vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında kimseye oy vermem" dedi.