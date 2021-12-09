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Erzurum'da meraklı hurdacı evine götürdü patlama meydana geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Erzurum'da meraklı hurdacı evine götürdü patlama meydana geldi

Erzurum’da bir hurdacı, bulduğu 4 patlayıcıyı evinde incelerken patlaması sunucu yaralandı.

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Olay, Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesi Değirmi Sokak'ta meydana geldi. Hurdacılık yapan 3 çocuk babası Gökhan Z., bulduğu 4 adet patlayıcıyı evine getirdi.

Evde patlayıcılarla uğraştığı sırada aniden şiddetli bir patlama meydana geldi. Elindeki patlayıcıyı mutfağa doğru fırlatan Gökhan Z.’nin elinde ve kollarında sıyrıklar oluştu.

Çevredeki vatandaşların patlama ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Gökhan Z. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, ambulansı beklediği sırada rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.

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