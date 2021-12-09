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Menzilci Ali Edizer GATA Başhekim Yardımcılığına geri döndü! Yeni paylaşımları da olay

"Boşanmayın, ikinci eş alın" dediği için GATA'daki Başhekim Yardımcılığı görevinden alınan Menzil tarikatı mensubu Ali Edizer, eski görevine geri döndü...

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Eski adıla GATA yeni adıyla Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yaparken yaptığı skandal açıklamalar nedeniyle önce doktorluktan uzaklaştırılan Dr. Ali Edizer, daha sonra Güdül İlçe Devlet Hastanesi'ne gönderilmişti. Edizer, kararın iptali için idari mahkemeye dava açmıştı.

Mahkeme kararını verdi

Ankara 15. İdare Mahkemesi kararını verdi. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Edizer'in, Güdül'de görevlendirme işleminin hukuka aykırı olduğunu söyledi. Doktorun yeniden eski hastanesinde görev yapması kararlaştırıldı.

Kararı sosyal medyadan duyurdu

Karar sonrası Dr. Edizer, sosyal medya hesabında mesaj paylaştı. Yine şaşırtan doktor, “Güdül'e veda zamanı. Bir hukuksuzluk daha izole edildi. İnşallah sırada GATA'ya dönüş var. Birikim ve gayretleriyle mücadelemizde büyük payı olan avukat arkadaşlarımı tebrik ediyorum” açıklaması yaptı.

Piyango, loto, ganyan hepsi haram yasaklansın...

Ali Edizer, GATA'ya iade kararından sonra da tartışma yaratacak sosyal  medya paylaşımlarını sürdürdü. Edizer, "Piyango, Toto, Loto, Ganyan ve benzeri tüm iş ve işlemler haramdır. Fert ve cemiyet için son derece zararlı, toplumu ifsad edici, dünya ve ahirette hüsran sebebidir. Hele de devlet eliyle icra edilmesi daha vahimdir. Tümüyle yasaklanmalıdır" dedi...

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