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HDP'li vekile TBMM'de 'Kürdistan'a özgürlük' cezası

HDP'li vekile TBMM'de 'Kürdistan'a özgürlük' cezası

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e, Meclis'te, "Kürdistan'a özgürlük ve iktidara geleceğiz" sözleri nedeniyle TBMM İçtüzük gereği Genel Kurul'a üç birleşim katılmama cezası verildi.

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TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, TBMM Genel Kurulu'nda söz almak üzere kürsüye çıktı.

HDP'li vekil kürsüden 'Kürdistan'a özgürlük' dedi
Maçin, konuşması esnasında, "Kürdistan’a özgürlük" ifadesini kullandı. Maçin’in bütçe görüşmelerindeki konuşmasındaki sözleri tepkiye neden oldu.

3 birleşimden çıkarıldı
Tutanakların incelenmesinin ardından bu sözün tutanaklardan çıkarılmasına, Maçin’e de İçtüzük kurallarına aykırılıktan 3 birleşim çıkarma cezası verilmesi Genel Kurul oyuna sunularak kabul edildi.

Genel kurul salonundan da çıkmaya davet edildi
Oylamanın ardından Maçin, Genel Kurul salonu dışına çıkmaya davet edildi. Maçin Perşembe, Cuma ve cumartesi günkü genel kurul oturumlarına katılamayacak.

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