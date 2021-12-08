'Konuşanlar' programında tepki çeken sözler! RTÜK harekete geçti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 'Konuşanlar' isimli programda geçen diyaloglar nedeniyle hareke geçti.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hasan Can Kaya'nın hazırladığı 'Konuşanlar' isimli programa inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Şahin: Defalarca uyarmamıza rağmen...

Şahin açıklamasında, ''Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği “Konuşanlar” isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır.'' ifadelerine yer verdi.

Programda Hasan Can Kaya ve genç bir kadın arasında geçen küfürlü diyalog büyük tepkilere neden olmuştu.