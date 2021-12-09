BIST 2.026
DOLAR 13,73
EURO 15,58
ALTIN 788,53
HABER /  GÜNCEL

8 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangisi yeni liste

8 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangisi yeni liste

Devlet tarafından evinde engelli, hasta ya da yaşlılara bakan vatandaşlara verilen evde bakım maaşları aralık ayında ne zaman yatar sorusu merak edildi. 1,658,29 lira olan lira evde bakım maaşlarının aralık ayında ayın 15'inden sonra ödenmesi bekleniyor.

Abone ol

Evde bakım parası aralık ayı ödemeleri ne zaman yatacak araştırması binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Evinde hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara devlet tarafından ödenen ve 2021 yılında 1,658,29 lira olan evde bakım maaşları aralık ayında ayın 15'inden sonra yatması bekleniyor. 

Evde bakım parası nedir merak ediliyor. Evde bakım aylığı, bir evde kişi başına düşen ortalama maaş gelir miktarının, asgari ücretin aylık net miktarının 2/3’ünden daha az olan kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen destek parasıdır.

Evde bakım aylığı kimlere verilir: Evde bakım aylığı almak isteyen durumları uygun olmayan, hasta ya da yaşlı bakıma muhtaç kişiler evde bakım aylığı nasıl alınır , evde bakım aylığı kimlere verilir araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parası başvurusu için gerekli şartlar https://www.ailevecalisma.gov.tr üzerinden incelenebiliyor.

Evde bakım parası almak için gerekli şartlar:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım maaşı alma hizmeti: Evde bakım parası almak isteyenler, evde bakım aylığı alma şartlarını araştırmaya başladı. Evde bakım parası verilecek kişilerin ailesindeki herkesin (engelliler de dahil) toplam net gelirine bakılıyor. Daha sonra evde bakım parası almak isteyen kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapıp beklemesi gerekiyor. Eğer evde bakım parası onaylanırsa almaya başlayacaktır.

Evde bakım aylığı nerede öğrenilir: Devletin ödediği ödenekten birisi de evde bakım maaşıdır. Yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan hasta kişilere bakanlara verilen sosyal nakdi yardım (evde bakım maaşı) her ay düzenli olarak hesaba yatıyor. Fakat aynı günde evde bakım parası yatmıyor. Evde bakım parası illere göre farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşı nereden öğrenilir merak edenler için e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilecektir. Şifresi olmayanlar PTT'ye kimliği ile başvurduğunda bir şifre alabileceklerdir. 

ÖNCEKİ HABERLER
TÜİK Asgari Ücret Komisyonu'nda AGİ'yi belirlemek istemedi
TÜİK Asgari Ücret Komisyonu'nda AGİ'yi belirlemek istemedi
İşçi, memur asgari ücretli enflasyona ezdirilmeyecek! AK Parti'den 2022’de refah artışı için ek bütçe
İşçi, memur asgari ücretli enflasyona ezdirilmeyecek! AK Parti'den 2022’de refah artışı için ek bütçe
Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları Barcelona 20 yıl sonra grupları geçemedi
Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları Barcelona 20 yıl sonra grupları geçemedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İki il sınırının tespitine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İki il sınırının tespitine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 36.2'den yüzde 25'e indi! Resmi Gazete'de yayınlandı işte model ve motoruna göre yeni vergiler
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 36.2'den yüzde 25'e indi! Resmi Gazete'de yayınlandı işte model ve motoruna göre yeni vergiler
HDP'li vekile TBMM'de 'Kürdistan'a özgürlük' cezası
HDP'li vekile TBMM'de 'Kürdistan'a özgürlük' cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü
'Konuşanlar' programında tepki çeken sözler! RTÜK harekete geçti
'Konuşanlar' programında tepki çeken sözler! RTÜK harekete geçti
Hakan Ural'a sağlıkçılardan sert tepki
Hakan Ural'a sağlıkçılardan sert tepki
Aydın'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Aydın'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti