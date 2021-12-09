BIST 2.026
DOLAR 13,73
EURO 15,57
ALTIN 789,98
HABER /  GÜNCEL

Arif Arslan öldü mü neden öldü hastalığı nedir? Arif Arslan kimdir?

Arif Arslan öldü mü neden öldü hastalığı nedir? Arif Arslan kimdir?

Sevilen ilahiyatçı, yazar Arif Arslan hayatını kaybetti, ölüm haberi başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzdü. Arif Arslan'ın ölüm nedeni kanser olarak açıklandı. Bir süredir kanser ile savaşan İlahiyatçı Arif Arslan 68 yaşındaydı. Aslen Antalyalı olan Arif Arslan'ın eşi ve çocukları kimdir?

Abone ol

Birçok televizyon programına çıkan, ünlü İlahiyatçı Arif Arslan 68 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser ile savaşan Arif Arslan, aslen Antalya doğumlu. Peki araştırma, şiir ve ders kitapları olmak üzere çeşitli eserleri olan Arif Arslan'ın eşi ve çocukları kimdir?

Peki İlahiyatçı yazar Arif Arslan kimdir, nereli, kaç yaşında? Arif Arslan öldü mü, neden öldü? İşte o soruların cevapları...

Arif Arslan kimdir: İlahiyatçı yazar Arif Arslan  12 Haziran 1957 tarihinde Antalya, Güçlüköy'de dünyaya geldi. 1969 yılında ilkokulu tamamlayan Arslan, sonrasında ise iki yıl Arapça ve Kur'an eğitimi aldı. 1977 yılında Antalya İmam-Hatip Lisesi, daha sonra da 1981 yılında İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.

Öğretmenlik mesleğinin yanı sıra yazarlık da yapan Arslan, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders kitapları ile Sosyal, Kültürel ve Dini konularda kitaplar yazdı.

2001-2004 yılları arasında Eğitim Psikolojisi üzerine Mastır, 2004-2009 yılları arasında da genel psikoloji üzerine doktora yapan Arslan, özellikle Ruhsal ve Parapsikoloji konularında çalışma ve araştırmalarda bulundu.

Şiir yazıları da bulunan Arslan,  Yazarın yayınlanmış telif, araştırma, şiir ve ders kitapları olmak üzere çeşitli eserler vermiştir. Şiir ve ders kitapları olmak üzere çeşitli eserler verdi.

Arif Arslan neden öldü: Bilig ve birikimiyle birçok kesim tarafından sevilen isim Arif Arslan, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayata gözlerini yumdu. Arif Arslan'ın cenazesi hakkında yakınları, ikindi namazına müteakip Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceğini duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Chelsea ile adı anılıyordu Fenerbahçeli Attila Szalai'ye İspanya'dan sürpriz teklif
Chelsea ile adı anılıyordu Fenerbahçeli Attila Szalai'ye İspanya'dan sürpriz teklif
Sigara tamamen yasaklanacak Tarihi bir gün diyerek duyurdu!
Sigara tamamen yasaklanacak Tarihi bir gün diyerek duyurdu!
8 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangisi yeni liste
8 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangisi yeni liste
TÜİK Asgari Ücret Komisyonu'nda AGİ'yi belirlemek istemedi
TÜİK Asgari Ücret Komisyonu'nda AGİ'yi belirlemek istemedi
Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı hareket için ilk kez konuştu Bilerek mi yaptı?
Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı hareket için ilk kez konuştu Bilerek mi yaptı?
Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları Barcelona 20 yıl sonra grupları geçemedi
Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları Barcelona 20 yıl sonra grupları geçemedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İki il sınırının tespitine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İki il sınırının tespitine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Asgari ücret zammında kritik gün! İşte 2022 yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücretleri
Asgari ücret zammında kritik gün! İşte 2022 yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücretleri
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 36.2'den yüzde 25'e indi! Resmi Gazete'de yayınlandı işte model ve motoruna göre yeni vergiler
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 36.2'den yüzde 25'e indi! Resmi Gazete'de yayınlandı işte model ve motoruna göre yeni vergiler
HDP'li vekile TBMM'de 'Kürdistan'a özgürlük' cezası
HDP'li vekile TBMM'de 'Kürdistan'a özgürlük' cezası