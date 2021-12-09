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Chelsea ile adı anılıyordu Fenerbahçeli Attila Szalai'ye İspanya'dan sürpriz teklif

Chelsea ile adı anılıyordu Fenerbahçeli Attila Szalai'ye İspanya'dan sürpriz teklif

Fenerbahçe, Chelsea iddialarını yalanlasa da Attila Szalai, menajerine büyük kulüplerden teklif geldiğini açıkladı. Macar stoper ile en ciddi ilgilenen takımın Valencia olduğu iddia ediliyor.

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Fenerbahçe, Chelsea iddialarını yalanlasa da Attila Szalai, menajerine büyük kulüplerden teklif geldiğini açıkladı.

Macar stoper ile en ciddi ilgilenen takımın Valencia olduğu iddia ediliyor.

İspanyol ekibinin teknik direktörü Pepe Bordalas'ın Szalai'yi uzun süredir yakından takip ettiği ve kadrosunda görmeyi çok istediği ileri sürüldü. (Fotomaç)

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